Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 12ª giornata: da Hermoso a Bowie
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:15Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
21.11.2026 08:15Fantacalcio
I 4 nomi scommessa per la dodicesima giornata di Serie A: un nome per reparto schierabile al fantacalcio
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Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Skorupski (Bologna-Udinese): 1 clean sheet in stagione, media voto 6.06 con dodici gol subiti. Può essere schierato in mancanza di big in porta.
Hermoso (Parma-Roma): secondo difensore per numero di gol (2), pericoloso sulle palle inattive, tallone d'achille del Parma
Isaksen (Lazio-Lecce): stagione migliore da quando è alla Lazio, quattro gol e un assist in stagione, nelle ultime tre gare due gol e un assist
Bowie (Sassuolo-Genoa): scommessa di giornata. Con la probabile assenza di Berardi, sarà il riferimento offensivo del Sassuolo di D'Aversa contro il Genoa.
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