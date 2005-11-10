Udinese contestato al Penzo, Padelli ai tifosi: "Abbiate pazienza, ci vuole tempo"

L'Udinese sta vivendo un momento molto complicato, forse anche troppo rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio anno. La sconfitta a Venezia ha complicato ancora di più i piani dei bianconeri nella corsa salvezza, con Zanetti che dovrà lavorare durante la sosta per correggere molti aspetti. Intanto i tifosi hanno contestato la squadra al Penzo.

Padelli e Vojvoda sotto il settore ospiti

Come riportato da TuttoUdinese, l'esterno kosovaro e il portiere italiano sono stati tra i primi ad andare a scusarsi con i sostenitori friulani. L'estremo difensore ha provato pure a parlare con loro: "Capisco la vostra delusione, ma allo stesso tempo stiamo provando a raddrizzare le cose. Ci state chiedendo una cosa che stiamo già cercando di fare, però dovete avere pazienza perché ci vuole tempo. Credetemi: lo stiamo già facendo. Stateci vicini".