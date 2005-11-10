Argentina, Soulé cerca l'intesa con Nico Paz: "Vedo tutte le sue partite al Como"

L'Argentina aveva vinto tutte le ultime 22 amichevoli disputate, non ne perdeva una da quasi 8 anni. Stanotte, alla prima apparizione senza Leo Messi, è caduta per 2-1 contro l’Uruguay. Julian Alvarez ha accorciato le distanze ma non è bastato per ribaltare lo svantaggio. C'è chi, però, ha catturato l'attenzione come uno dei giovani più interessanti della formazione di Lionel Scaloni: Matias Soulé. L'ala della Roma che ultimamente sta vivendo un periodo incantato in giallorosso e ora intende recuperare il tempo senza Albiceleste.

Le prime parole

Intervenuto in zona mista, l’attaccante 23enne ha descritto l’andamento della partita: "Sono state due azioni da fermo e poi abbiamo cercato di recuperare. Nel primo tempo i ragazzi hanno gestito bene il pallone, abbiamo avuto l’occasione di Julian, poi quelle due azioni da fermo che ci hanno portato al gol e lì è cambiato tutto, ma abbiamo cercato di recuperare e ce ne andiamo con l’amaro in bocca perché abbiamo provato di tutto". In seguito all'analisi della sconfitta subita, tuttavia, Soulé è stato interpellato sugli aspetti positivi della gara.

Connessione con Nico Paz

Ad esempio la ricerca a più riprese di un'intesa in campo con Nico Paz, numero dieci del Como. "Gli ho detto di venire a giocare, lui mi ha risposto: 'Vengo a giocare sotto di te, altrimenti vado nello spazio'", il colloquio tra i due sul terreno di gioco svelato dal giocatore della Roma. "C’è un pallone che gli lancio proprio lì nello spazio. Ovviamente, giocando con lui, vedo tutte le partite lì al Como. È un giocatore straordinario e, ovviamente, non solo lui: qui tutti hanno un ottimo tocco e giocare qui è qualcosa che ti dà tanta voglia".

L'emozione della Nazionale

Concludendo la sua analisi, Soulé ha spiegato anche quale sia il valore per lui di indossare la maglia dell'Argentina: "Giocare per la Nazionale è un grande orgoglio". Infine, tornando sul ko incassato con l'Uruguay: "Loro sono arrivati spesso in porta, e anche se ci abbiamo provato noi non ci siamo riusciti", la conclusione di Soule.