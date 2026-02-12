Noslin e i rigori, Il Messaggero in prima pagina: "Lazio in semifinale di Coppa Italia"

La Lazio è la quarta e ultima semifinalista della Coppa Italia. "Noslin e i rigori. Bologna ko, ora l'Atalanta", il titolo che campeggia in taglio alto e in prima pagina su Il Messaggero. La squadra di Sarri ha battuto i campioni del torneo in carica ai calci di rigore 5-2 dopo l'1-1 nei regolamentari. Gara particolarmente equilibrata con i padroni di casa del Dall'Ara passati in vantaggio per primi grazie a un colpo di testa di Castro. A inizio ripresa il pareggio biancoceleste con Noslin abile a sfruttare un assist di Dele Bashiru. Pari al 90', ai penalty Provedel ne para uno e Orsolini invece calcia fuori. Ufficiale il passaggio al turno successivo contro l'Atalanta per i biancocelesti.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ne ha parlato così nel post-partita: "La scelta dei rigoristi? Taylor era uno dei 5, Marusic in allenamento non sbaglia mai, Cataldi era dentro a prescindere, Nuno in allenamento ieri li ha tirati benissimo. Non ho avuto molti problemi nella scelta".

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha invece dichiarato al termine del match di Coppa Italia: "I ragazzi che sono andati via ci hanno dato una grossa mano fino all'ultimo. A livello professionale sono stati perfetti. Sono arrivati ragazzi giovani e ora aver chiuso la parentesi mercato ci ha dato più serenità. Penso che questa squadra stia crescendo ed abbia voglia di imparare. Ora si sta creando un gruppo con ottimi margini di crescita e soprattutto eterogeneo, tra noi 'vecchiotti' ed i più giovani che hanno molta voglia".