Coppa Italia, Lazio in semifinale ai rigori. La Gazzetta dello Sport: "Bologna cade dal trono"

"La Lazio in semifinale ai rigori. Bologna al buio: cade dal trono": questa la prima pagina de La Gazzetta dello Sport stamane, in riferimento ai quarti di Coppa Italia consumati ieri sera al Dall'Ara. Santiago Castro ha aperto le marcature con un colpo di testa ravvicinato, lo zampino del neo entrato Tijjani Noslin invece ha pareggiato i conti. Così ai penalty decisivi, al termine dei tempi regolamentari, i biancocelesti sono stati infallibili mentre Ferguson ed Orsolini hanno costretto i rossoblù all'eliminazione. Ora in semifinale la truppa di Sarri ritroverà l'Atalanta in un doppio incontro decisivo per la finalissima.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così l'esito del match in conferenza stampa post-partita: "La prima mezzora l'abbiamo fatta in sofferenza, nella ripresa siamo scesi in campo meglio. Stranamente siamo andati in difficoltà con la palla scoperta su lanci lunghi del portiere, eravamo troppo bassi anche in costruzione. Abbiamo avuto un po' di problemi, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono andati sul dischetto con freddezza e lucidità".

"Chivu avvisa l'Inter: vietato perdere la testa", il titolo in taglio basso. Mentre vanno in scena le Olimpiadi invernali, questo sabato di San Valentino i nerazzurri ospiteranno la Juventus a San Siro per il secondo Derby d'Italia in campionato e servirà senza dubbio un risultato importante in uno scontro diretto del genere. A maggior ragione quando scenderanno in campo insieme anche il Napoli di Antonio Conte e la Roma.