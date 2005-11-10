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Lecce, blindato il giovane Penev: il portiere firma fino al 2030Ufficiale
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Daniel Uccellieri
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19.11.2026 18:02Serie A
Il Lecce rinnova Plamen Penev fino al 2030: il portiere classe 2008 ha già collezionato 48 presenze in Primavera 1.
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Il Lecce continua a programmare il futuro puntando sui giovani del proprio vivaio e sui talenti che si stanno mettendo in mostra. Il club salentino ha ufficializzato il rinnovo di Plamen Penev, portiere classe 2008, che proseguirà la sua avventura in giallorosso.
Lecce, blindato il giovane Penev: ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2030
L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Plamen Penev, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2029/30.
Il portiere classe 2008, in giallorosso dal 2024, ha fin qui collezionato 48 presenze e 11 clean sheet nel Campionato Primavera 1, a cui si aggiungono 5 convocazioni con la Prima Squadra.
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