Il mercato di gennaio del Parma dipenderà tanto dalla posizione di classifica della squadra: e fin qui, niente di clamorosamente nuovo. La proprietà Krause ha abituato molto bene i tifosi in quanto a investimenti invernali e non c'è ragione di pensare che questa stagione faccia eccezione. E' lecito dunque aspettarsi sforzi di un certo tipo da parte del club ducale. L'anno passato, per esempio, arrivarono Strefezza, Nicolussi Caviglia, Carboni ed Elphege

Oppie e non solo: a sinistra serviranno due pedine, a latitudini diverse

Serve un'aggiunta di qualità per la fascia sinistra, probabilmente anche due: un giocatore in grado di aumentare qualità in attacco, lacquisto mancato in estate che tanti tifosi rinfacciano al club, e un doppione di Valeri, che possa mettere al riparo la fascia da eventuali infortuni del titolare.

Difesa ai minimi termini, anche un centrale farebbe comodo

Con Lautaro Valenti fuori dal progetto per motivi disciplinari, l`esigenza di avere Delprato soprattutto come esterno e i problemi fisici di Diego Carlos, l'esigenza di aggiungere un centrale che possa rendere bene a tre sembra forse la priorità assoluta, visto che anche solo una squalifica, come nel caso di Ndiaye contro la Roma, mette in ginocchio il reparto a livello di scelte.

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