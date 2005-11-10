Juventus, blindato Owusu: il giovane centrocampista firma fino al 2031Ufficiale
Daniel Uccellieri
La Juventus continua a investire sui giovani cresciuti nel proprio vivaio, puntando a consolidarne il percorso di crescita. Tra questi c'è Augusto Sedorf Owusu, che ha appena firmato un nuovo contratto con il club bianconero.
Juventus, ufficiale il rinnovo di Owusu fino al 2031
Augusto Sedorf Owusu prolunga il suo accordo con la Juventus: il centrocampista classe 2005 firma un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2031.
Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, dopo una parentesi in prestito nella stagione 2022/2023, Owusu è rientrato a Torino per far parte della formazione Primavera prima del passaggio successivo in Next Gen, dove ha finora collezionato 59 presenze.
Il percorso di crescita in bianconero lo ha anche portato quest'anno all'esordio con la Prima Squadra: era il 17 settembre 2026, in occasione della gara di Europa League all'Allianz Stadium contro il NEC, in cui è subentrato nel corso del secondo tempo.
Congratulazioni, Augusto: ci vediamo in campo!