Dopo aver parlato della Juventus, Antonio Conte si sofferma anche sull’Inter, dall’inizio della sua avventura nerazzurra alla fine: ““Marotta e Zhang vengono da me e mi dicono: “Vogliamo che tu ci riporti alla vittoria, non vinciamo da dieci anni e vogliamo interrompere l’egemonia in Italia della Juventus e farci onore all’estero". L’obiettivo era chiaro da parte della società, quindi si fa un percorso insieme. Io sono quello che vedi in ogni situazione: chiaro che se stiamo andando verso una direzione e siamo d’accordo su questo, noi dobbiamo andarci”. Poi sull’addio: "Io vado via dall’Inter perché avevamo appena vinto lo scudetto e facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti in estate. I patti prima erano diversi: costruiamo a buttiamo giù l’egemonia della Juventus e poi creiamo noi una struttura forte che possa durare e che ci faccia diventare competitivi in Europa. Quando tu ti impegni con un club, con un popolo, ti impegni con il tifoso”.

Nelle idee della Juventus in vista del mercato di gennaio c’è la volontà di prendere un rinforzo per reparto, anche se ovviamente si dovrà fare i conti con le occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane. La prima scelta per l’attacco è Balogun del Monaco, con alle spalle la pista Retegui che potrebbe gradire un ritorno in Italia dopo l’esilio dorato in Arabia Saudita. Attenzione infine ai possibili ritorni di fiamma per Sorloth e Raimondo del Frosinone.

Chiusura col Real Madrid che ha rinnovato il contratto di Aurelien Tchouameni, dopo il prolungamento dei giorni scorsi di Arda Guler: “Real Madrid C. F. e Aurélien Tchouameni hanno trovato l'accordo per prorogare il contratto del giocatore che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2032”.