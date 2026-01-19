Lecce, Cheddira per l'attacco? Il punto fra i contatti e la proposta al Sassuolo

Il Lecce incassa la sconfitta di misura rimediata contro il Milan e si muove per regalare altri rinforzi al proprio tecnico, Eusebio Di Francesco. Fra tutti i reparti, quello nel quale si attendono novità è l'attacco, dove un po' di 'peso' in più non sarebbe male averlo per l'allenatore.

Fra i profili che piacciono al club giallorosso c'è quello di Walid Cheddira. Secondo il Corriere dello Sport è in cima alla lista delle priorità di Corvino e Trinchera, avanti rispetto agli altri profili seguiti: i contatti con il Napoli sono già a uno stadio avanzato e l'idea sarebbe quella di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Tanto che il confronto tra le parti prosegue da diversi giorni. L'obiettivo della dirigenza è quello di provare ad accelerare, per permettergli di lavorare con il nuovo allenatore il prima possibile.

Il giocatore, che attualmente è in forza al Sassuolo, avrebbe già fatto sapere al club emiliano la propria intenzione di cercare una nuova sistemazione che gli garantisse maggiore continuità di impiego. In questa stagione di Serie A ha totalizzato appena 208 minuti, distribuiti in 16 presenze. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, parlando a Dazn ieri ha detto: "Attacco? Nei primi giorni di mercato abbiamo centrato tre obiettivi di mercato per noi importanti. Magari sono passati sotto traccia, ma gli acquisti di Gandelman, Ngom e Fofana sono importanti per il presente e per il futuro. Ogni sessione di mercato è un'occasione giusta per migliorare e noi per ora l'abbiamo fatto":