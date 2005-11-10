Le ultime notizie dal mondo del calcio raccontano di infortuni, movimenti di mercato e novità societarie. Dal Napoli all’Inter, passando per Udinese, Sassuolo e Lecce, ecco gli aggiornamenti più importanti della serata di giovedì 19 novembre.

Napoli, frattura lombare per Meret: ha già iniziato la riabilitazione

Brutte notizie per il Napoli: Alex Meret ha riportato una frattura della quinta vertebra lombare in seguito a un trauma subito durante un allenamento. Gli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital hanno confermato l'infortunio e il portiere ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il club non ha comunicato i tempi di recupero. Intanto, la squadra ha ripreso a lavorare in vista della sfida di sabato contro il Torino al Maradona, con tutti i nazionali rientrati a Castel Volturno.

Udinese, ufficiale la risoluzione con Runjaic

Kosta Runjaic ha risolto consensualmente il contratto con l'Udinese dopo l'esonero delle scorse settimane e l'arrivo di Paolo Zanetti sulla panchina friulana. La separazione riguarda anche i collaboratori Małecki e Trukan. Il tecnico tedesco è ora libero di valutare nuove opportunità professionali e potrà tornare ad allenare senza dover attendere la scadenza del precedente accordo. Per lui si muove la Nazionale polacca.

Inter, occhi su Finn Jeltsch: lo Stoccarda chiede 60 milioni

L'Inter guarda al futuro della difesa e segue con interesse Finn Jeltsch, centrale tedesco classe 2006 dello Stoccarda. Il club considera il giovane talento uno dei prospetti più interessanti del reparto e avrebbe fissato una valutazione di circa 60 milioni di euro, cifra che rende complicata un'eventuale operazione già a gennaio. Cresciuto nel vivaio del Norimberga, Jeltsch ha collezionato in questa stagione 12 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, per un totale di 869 minuti.

Sassuolo, infortunio al ginocchio per Adzic: a rischio contro il Genoa

Preoccupazione in casa Sassuolo per le condizioni di Vasilije Adzic. Il centrocampista montenegrino classe 2006, arrivato in prestito dalla Juventus, si è infortunato al ginocchio durante la partita tra Cipro e Montenegro, lasciando il campo dopo circa quaranta minuti. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un trauma che potrebbe impedirgli di essere a disposizione di Roberto D'Aversa per la sfida di domenica contro il Genoa. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Lecce, rinnovo fino al 2030 per il portiere Plamen Penev

Il Lecce blinda uno dei talenti del proprio settore giovanile: Plamen Penev ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2030. Il portiere bulgaro classe 2008, arrivato in giallorosso nel 2024, ha già collezionato 48 presenze e 11 clean sheet nel campionato Primavera 1, oltre a cinque convocazioni con la Prima Squadra. Un investimento in prospettiva per il club salentino, che continua a puntare sulla crescita dei giovani.