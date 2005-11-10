Le dichiarazioni rilasciate dal ritiro della Nazionale norvegese da Torbjorn Heggem non sono passate inosservate a Casteldebole: “Non sto giocando, se questo andazzo dovesse continuare a gennaio potrei chiedere di essere ceduto”. Parole che non sono piaciute ai vertici del Bologna e che potrebbero aver irritato anche Raffaele Palladino. Il tecnico rossoblù potrebbe affrontare l'argomento già nel corso della conferenza stampa in programma questo pomeriggio.

Il Bologna aveva già parlato con Heggem e il suo entourage

Come riportato dal Corriere dello Sport, prima della partenza del difensore per gli impegni con la Norvegia, la società rossoblù avrebbe già affrontato la questione dello scarso minutaggio con il giocatore e i suoi rappresentanti, rimandando ulteriori valutazioni alle settimane successive. Proprio per questo lo sfogo pubblico ha colto di sorpresa la dirigenza. A pesare sul ridotto impiego di Heggem ci sono anche alcuni errori individuali commessi recentemente, non soltanto con il Bologna ma anche in Nazionale.

Il Bologna non vuole cederlo, ma attende un chiarimento

Allo stato attuale il club emiliano non sembra intenzionato a privarsi del difensore durante la sessione invernale di calciomercato. Prima di prendere qualsiasi decisione, però, la società si aspetta un chiarimento con Palladino e con il resto dello spogliatoio. Qualora Heggem manifestasse ancora la propria insoddisfazione, il Bologna potrebbe anche rivedere la sua posizione e aprire alla cessione: la volontà della dirigenza è quella di trattenere soltanto giocatori convinti e felici di vestire la maglia rossoblù, indipendentemente dal minutaggio.