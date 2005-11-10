Davide Nicola è solo l'ultimo degli allenatori che hanno parlato dell'uscita di GTA VI in conferenza stampa. Il tecnico del Venezia ha risposto così a chi gli chiedeva se qualche suo giocatore avesse chiesto un permesso speciale per usufruirne: "Sarei più preoccupato se si preoccupassero dei giochi, alla loro età mi dedicavo ad altro... Ma nella loro vita privata possono fare ciò che vogliono, l'importante è fare tutto con buon senso e giusto peso. Poi se qualcuno rimanesse chiuso per giorni a giocare per giorni beh, mi dispiacerebbe per lui, ci sono tante altre cose da fare".

In cosa dovete ancora migliorare?

"Interpretare una fase non basta, bisogna interpretare una fase e la sua transizione. Se sei efficace in attacco crei già i presupposti per una fase difensiva, e viceversa. Stiamo progredendo sui concetti in maniera brillanti per alcuni, per altri dobbiamo migliorare e assimilarli".

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