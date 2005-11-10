Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Lazio valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Come è andata la settimana?

"Ho avuto abbastanza giocatori, qualcuno è rientrato tardi e ne abbiamo recuperati altri. Oggi abbiamo rimesso dentro Berisha, sono contento di avere questo gruppo a disposizione perché riesce ad alzare il livello degli allenamenti".