Lecce, Di Francesco: "Contento di avere questo gruppo, alza il livello degli allenamenti"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:45Serie A
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21.11.2026 14:45Serie A
Il tecnico del Lecce a pochi minuti dal match contro la Lazio: "Ho avuto abbastanza giocatori, qualcuno è rientrato tardi e ne abbiamo recuperati altri".
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Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Lazio valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Come è andata la settimana?
"Ho avuto abbastanza giocatori, qualcuno è rientrato tardi e ne abbiamo recuperati altri. Oggi abbiamo rimesso dentro Berisha, sono contento di avere questo gruppo a disposizione perché riesce ad alzare il livello degli allenamenti".
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