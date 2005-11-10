Lazio, Diogo Leite: "Gattuso mi sta aiutando a integrarmi, sto studiando l'italiano"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 15:00Serie A
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21.11.2026 15:00Serie A
Diogo Leite racconta il suo inserimento alla Lazio: cresce la confidenza con Gattuso e prosegue lo studio dell'italiano.
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Il difensore della Lazio Diogo Leite è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dalla sfida con il Lecce:
"Ho sempre più confidenza con il sistema di gioco e con quello che mi dice il mister. Gattuso mi sta aiutando ad integrarmi e a farmi capire le sue indicazioni. Sto studiando l'italiano e fra qualche mese spero di parlarlo".
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