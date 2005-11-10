Il difensore della Lazio Diogo Leite è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dalla sfida con il Lecce:

"Ho sempre più confidenza con il sistema di gioco e con quello che mi dice il mister. Gattuso mi sta aiutando ad integrarmi e a farmi capire le sue indicazioni. Sto studiando l'italiano e fra qualche mese spero di parlarlo".