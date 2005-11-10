Lazio, Leite in crescita: "Sempre più in confidenza con quello che mi dice il mister"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:42Serie A
autore Paolo Lora Lamia
21.11.2026 14:42Serie A
Il difensore laziale, titolare oggi contro il Lecce: "Ho iniziato a studiare l'italiano, spero di parlarlo nel giro di qualche mese".
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Il difensore della Lazio Diogo Leite ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Lecce valido per la 12^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Sono sempre più in confidenza con quello che mi dice il mister, tutti mi stanno aiutando e sto crescendo sempre di più".
Stai studiando l'italiano?
"Ho iniziato a studiarlo, spero di parlarlo nel giro di qualche mese".
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