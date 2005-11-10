Il mister della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Lecce valido per la 12^ giornata di Serie A.

Le scelte di formazione?

"Vediamo i ragazzi tutte le settimane, lavorando bene. Provstgaard veniva da 2 partite con la Nazionale, abbiamo partite importanti ed era giusto valorizzare chi ha lavorato qua. Ho pensato che fosse giusto far giocare Doekhi".

Il primo posto pesa?

"Pensiamo partita per partita, oggi sono 3 punti e siamo i primi a scendere in campo. Servono mentalità, voglia e capacità di giocare come sappiamo: concentriamoci su questo".