Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, l'attaccante Emanuel Vignato, oggi al Forte Virtus, ha ripercorso la sua carriera in Italia a partire dagli anni con la maglia del Chievo Verona, con cui ha debuttato a soli 16 anni in Serie A: "Il Chievo è stata un'esperienza bellissima, perché è il posto in cui sono cresciuto. Fin da bambino ho sempre giocato lì, mi hanno fatto esordire e sono riuscito a trascorrere anche qualche anno in prima squadra. Credo di avere i ricordi più belli legati al Chievo, anche perché abitavo a Verona, la mia città, ed ero a casa con la famiglia e gli amici".

Il ricordo dell'esordio in Serie A, arrivato quando era ancora minorenne, è ancora tangibile nella sua mente?

"L'esordio è, credo per tutti, uno dei momenti più belli della carriera. È la prima volta in cui giochi in un campionato così importante, un momento che hai sempre sognato. Direi che è sicuramente uno dei ricordi più belli che ho".

Dopo l'esperienza a Verona è arrivata quella con il Bologna, che è stata piuttosto lunga.

"Anche di Bologna ho dei bellissimi ricordi. È stata la mia prima esperienza fuori casa, perché avevo sempre giocato al Chievo. È stato un po' strano dover andare via a un certo punto, però conservo ricordi bellissimi della città, della squadra, di tutti gli allenatori che ho avuto e dei tifosi. È probabilmente la squadra in cui mi sono trovato meglio".

Tra gli allenatori che ha avuto in quel periodo c'è stato Sinisa Mihajlovic, che oggi non è più con noi. Che impatto ha avuto sul suo percorso?

"Credo che in quegli anni mi abbia aiutato tantissimo. Sono arrivato abbastanza giovane e, anche se venivo già da qualche anno di esperienza, lì c'erano giocatori con molta più esperienza di me. Con i suoi consigli mi ha aiutato ad ambientarmi e poi mi ha fatto giocare abbastanza. Sicuramente ho bei ricordi di lui".

Ce n’è uno in particolare?

"Mi diceva sempre di giocare come sapevo, senza avere paura, e di provare a fare sempre qualcosa in più. Mi ripeteva una frase: attaccare come un giocatore brasiliano, visto che mia mamma è brasiliana, e difendere come un giocatore italiano, perché mio papà è italiano".

Sempre nel periodo al Bologna ha avuto un altro allenatore importante, Thiago Motta, che ha raggiunto risultati incredibili riportando il club in Champions League.

"Quando è arrivato c'è stato un bel cambiamento, perché gli allenamenti erano diversi, così come il clima. All'inizio non eravamo partiti benissimo. Poi, pian piano, la squadra ha iniziato a capire le sue richieste. Io ero già andato via quando il Bologna ha raggiunto l'Europa, però già dopo un po' si cominciava a capire quello che chiedeva il mister. Credo che si vedesse fin da subito che, a livello tecnico, fosse un allenatore molto valido. Anche quando i risultati non arrivavano, si capiva che aveva idee ben precise".

Si aspettava di vederlo in difficoltà come è successo alla Juventus?

"Sono cose che succedono. Magari a Bologna ha avuto la possibilità di non ottenere subito molti risultati e la città ha avuto pazienza. Alla Juventus, invece, bisogna vincere sempre e subito, quindi forse non ha avuto la stessa possibilità. Credo comunque che in poco tempo troverà sicuramente una sistemazione, perché a livello tecnico è veramente un allenatore valido".