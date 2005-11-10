Tonelli sulla panchina dell'Empoli: a partire dalla sfida con l'Hellas, sua la guida tecnicaUfficiale
Claudia Marrone
La notizia era nell'aria, adesso arriva il comunicato del club, che parla anche di futuro: l'Empoli comunica infatti che a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra.
Di seguito, il comunicato:
"Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra.
Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.
Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico".
Ricordiamo però che il trainer, che ha guidato la formazione U17 azzurra, è in possesso del solo patentino UEFA A, che non permette di allenare una squadra in Serie B da primo allenatore, salvo che non arrivi una deroga. La stessa è chiaramente arrivata, stante il comunicato, ma avrà validità solo per i prossimi 30 giorni.