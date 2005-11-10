I flop della 13ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW hanno un colore dominante: quello dell'Empoli. Cinque giocatori degli azzurri compaiono tra i dodici peggiori del turno, seguiti dai tre dell'Ascoli. In classifica i toscani sono fermi a 9 punti, ultimi, dopo il 5-0 subito a Benevento. I marchigiani, a quota 21, sono stati travolti per 5-1 dal Cesena. Completano il quadro Juve Stabia, Padova, Hellas Verona e Südtirol, con un rappresentante a testa.

I quattro peggiori, tutti a quota 4

Il voto più basso è condiviso da quattro giocatori. Vukovic (Juve Stabia) non trattiene la punizione di Pecorino nel 1-3 con il Catanzaro e poi esce male su Ruggero in occasione del terzo gol. A Benevento, Indragoli sbaglia un retropassaggio di testa e si scontra con il portiere Seghetti: ne approfitta Tumminello per il 3-0, e a entrambi l'Empoli assegna 4. Per Rizzo (Ascoli), a Cesena, la serata è iniziata bene con un salvataggio sulla linea ed è finita male con un errore goffo, poi il difensore è andato in tilt.

Il gruppo dei 4.5

Otto giocatori chiudono a 4.5. Moro (Padova) spreca di testa, da solo sul cross di Zanimacchia, l'occasione che avrebbe potuto cambiare la sfida con la Sampdoria, poi vinta 2-1 da Mezzotero con una doppietta. Edmundsson (Hellas Verona) è stato il peggiore dei suoi nella sconfitta con la Virtus Entella: il capitano è tra i responsabili di entrambi i gol subiti. Pellini (Südtirol) vive un esordio da titolare in Serie B da dimenticare contro il Palermo: ammonito al 25', viene sostituito all'intervallo.

A Benevento si segnalano anche Curto, che spreca una doppia occasione e poi sbaglia il rinvio del 4-0, e Ceesay, schierato punta nel 3-5-2 e mai a suo agio. Bocciato anche Stiven Shpendi, gemello di Cristian Shpendi del Cesena (tripletta all'Ascoli): annullato da Scognamillo, ha fatto poco per farsi vedere. Per l'Ascoli completano il quadro Perciun, poco incisivo sotto porta e impreciso nel finale, e Gattoni, in affanno in marcatura.

La classifica completa dei flop

J. Seghetti (Empoli) 4.0

Indragoli (Empoli) 4.0

Rizzo (Ascoli) 4.0

Vukovic (Juve Stabia) 4.0

Moro (Padova) 4.5

Perciun (Ascoli) 4.5

S. Shpendi (Empoli) 4.5

Edmundsson (Hellas Verona) 4.5

Curto (Empoli) 4.5

Gattoni (Ascoli) 4.5

Pellini (Südtirol) 4.5

Ceesay (Empoli) 4.5