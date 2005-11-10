Il Venezia si prepara alla sfida di campionato contro il Bologna, che arriva dopo il ko rimediato contro la Juventus. Domani sera la sfida allo stadio Penzo, il tecnico Davide Nicola alla vigilia ha parlato anche di Akor Adams, in conferenza stampa. L'attaccante nigeriano ha segnato fino a qui 4 gol stagionali, dei quali solo 2 in campionato. Ed è stato molto criticato anche dopo i due errori sottoporta contro la Juventus. L'allenatore però lo ha difeso.

Vedremo qualcosa di diverso in attacco?

"In questo momento sono convinto che stiamo dimostrando di tenere tutti sulla corda, per dare a tutti le possibilità al momento giusto. Visti i giocatori che stiamo utilizzando, citando anche Dagasso e Fanne che hanno avuto spazio nell'ultima sfida, all'interno del nostro percorso che dura solo da 6 partite, con me. Ci sono delle condizioni che sono legate ad alcune dinamiche di inclusione legate ad altri giocatori per allargare la rosa ancora di più. Allo stesso tempo dobbiamo fortificare la nostra identità e di poterla portare avanti. Possibile che ci siano alternanze, come abbiamo già fatto".

Le occasioni sprecate hanno avuto come protagonista in negativo Adams. Non sta rendendo come ci aspettavamo: cosa gli manca, serenità, lucidità perché corre troppo?

"Che corra troppo non direi. Corre quello che deve, come i compagni. Ma questo vale per tutti: ci sono certi momenti in cui la corsa può essere più efficace ed ottimale, ci si sposta per un motivo da uno spazio all'altro. Se devo fare un'analisi di Akor, devo dire che da quando ci sono io ha già avuto la possibilità di avere almeno 3 gol, più gli assist che ha fornito ai compagni. È un giocatore ed una persona che mi piace per l'impegno e la dedizione che ci mette. Si annienta individualmente, gli interessa essere utile per la squadra. Non vedo un problema per i nostri attaccanti. Vedo un processo di crescita che richiede ancora tempo per dedicarsi a determinate situazioni per avere più fluidità e qualità. Sono convinto e contento della squadra che ho a disposizione. Hanno qualità che anche loro stanno scoprendo".