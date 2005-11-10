L'annuncio del suo arrivo è stato dato ieri, oggi invece si è presentato alla stampa: è dunque ufficialmente iniziata l'avventura di Davide Dionigi a Vicenza, con il suo esordio in panchina che sarà sabato, al 'Menti' contro il Cesena.

"Ci tengo a ringraziare Gallo per il lavoro che ha fatto - si legge su trivenetogoal.it -, mi permette di essere in B. Ringrazio la proprietà, la famiglia Rosso e i direttori perché mi danno la possibilità di risollevare questo andamento e per me tutto ciò è motivo di orgoglio. Ho avuto la fortuna di vestire in giovane età questa maglia, ho respirato l’ambiente e so cosa significa il 'Menti' e quanto può spingere: la gente è attaccata a questi colori".

Si presenta poi in questa nuova veste: "Sono un allenatore da campo. Non so adesso se il mio Vicenza sarà una squadra forte o meno, ma di sicuro rispecchierà le caratteristiche del gioco che voglio portare, con la massima umiltà e dedizione. E sua chiaro, non basta solo il lavoro, quello fa parte del percorso, serve anche dedizione morale, sulla quale non transigo. Sono abituato a lavorare in queste situazioni, i gruppi che si salvano hanno bisogno di qualcosa oltre il lavoro. Queste sono le cose principali, poi serve ovviamente un po’ di tempo: non è un alibi. Abbiamo due giorni per preparare una partita importante, e ho visto un gruppo desideroso di apprendere".

Aggiunge quindi: "Forse l’impatto con la B è uno scotto che si è pagato, ma per le mie idee la squadra ha potenziale. Come ho detto, sono intransigente rispetto ad alcuni atteggiamenti, poi il modulo è variabile. L’aspetto mentale? Non credo a chi dice che basta solo la testa, è un mix con la parte tattica. E io voglio trovare un gruppo che voglia seguirmi".

Conclude dunque: "Sabato incontriamo la squadra più in forma del campionato, il Cesena, che può mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Se siamo compatti per la salvezza? Lotteremo fino alla fine per l’obiettivo".