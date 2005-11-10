Il Barcellona vuole un difensore a gennaio. L'obiettivo è quello di avere un giocatore duttile che possa essere utilizzato sia da centrale che sulla fascia sinistra - considerando che Alejandro Balde verrà probabilmente prestato in inverno - e ha messo gli occhi su Juan Rodriguez del Cagliari. Indiscrezioni parlano del club blaugrana come in pole position per arrivare al suo cartellino, anche in tempi brevi.

Ci sono anche Juventus e Inter

Le buone prestazioni dell'uruguagio, arrivato in estate dal Penarol per quattro milioni di euro, ha raccolto attenzioni anche da parte di club italiani, proprio come le strisciate. Sembrano però più indietro rispetto al Barça che è intenzionato a rinforzare una retroguardia che ha gli uomini contati e poco duttili, costringendo spesso all'ingresso di giocatori dalla cantera.

E Bastoni...

Il Barcellona rimane interessato al difensore dell'Inter, ma non sembra un'opzione per il prossimo mercato. Se è vero che è in scadenza al 30 giugno del 2028, sono iniziati i contatti fra le parti ma senza arrivare (ancora) a parlare di cifre per il rinnovo. Anche perché guadagna 6 milioni di euro e non c'è intenzione di abbassare le proprie richieste, considerando che è un classe 99 ed è davanti all'ultimo grande rinnovo contrattuale della sua carriera.