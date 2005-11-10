Alexander Sorloth è ancora una volta nel radar della Juventus. L'attaccante dell'Atletico Madrid è al momento l'attaccante in cima alle preferenze di Giovanni Carnevali e di Frederic Massara, che hanno intenzione di regalare un nuovo centravanti a Luciano Spalletti per il mercato di gennaio. Restano ancora da convincere i Colchoneros e da perfezionare dei dettagli, ma il norvegese non è un nome nuovo per i bianconeri.

Com'è andata in estate

A inizio giugno la Juventus aveva in pugno il classe '95, tant'è che era stato trovato un accordo di massima con il suo entourage per un contratto di 3 anni con opzione per il quarto a 4 milioni di euro netti a stagione. Il problema però è che la dirigenza degli spagnoli non ha fatto passi indietro e non si è accontentata dei 22 milioni messi sul piatto dalla Continassa, così ha fatto muro fino a quando la trattativa non si è definitivamente arenata.

Simeone un fattore

Sorloth non è mai stato alternativo a Kolo Muani, la Juventus voleva entrambi. Il Cholo ha spinto affinché restasse all'Atletico ed è stato accontentato perché a Madrid ormai comanda lui. Le cose però non sono andate esattament come i bianconeri si auguravano: 5 presenze tra Liga e Champions League, 0 gol e 0 assist. Adesso può davvero partire.