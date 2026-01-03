Le confessioni di Leoni: "Mi ha operato il chirurgo di Van Dijk. Salah fissato col fisico"

Giovanni Leoni, difensore classe 2006 ex Parma che la scorsa estate si è trasferito al Livepool ha parlato ai microfoni di Sport Week e ha raccontato com'è stato l'impatto con i nuovi compagni: "Tecnicamente sono tutti dei mostri. Non alzano mai la palla di un centimetro e, se lo fanno, ti chiedono scusa. Virgil van Dijk era il giocatore a cui mi ispiravo. Szoboszlai ha un calcio che non avevo mai visto prima. Salah è incredibile per come prepara il fisico durante la settimana, è sempre uno dei primi ad arrivare, fa recupero, è fissato".

Chi parla di più nello spogliatoio?

"Virgil: ha un carisma da capitano. Dopo l’infortunio mi ha chiamato subito. Mi sono operato dal chirurgo che ha seguito lui e ora ci confrontiamo".

