Meno male che Pio c'è. Il primo tiro dell'Italia è quello giusto: l'interista segna l'1-1 a San Siro
Grande azione di Cambiaghi sulla sinistra, il centravanti dell'Inter è il più lesto di tutti. E San Siro si gode l'ottavo centro azzurro di Esposito
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È Francesco Pio Esposito a far esplodere di gioia San Siro. Al primo tiro in porta della propria partita, l’Italia trova il pareggio con la Francia: 1-1, ancora a segno il centravanti dell’Inter, nel suo stadio di casa.
L’azione
La rete del pari azzurro è in realtà da condividere almeno per metà con Nicolò Cambiaghi: l’esterno offensivo del Bologna crede in un filtrante di Frattesi, riesce a tenere la palla in gioco dalla linea di fondo e scarica al centro. Esposito a centro area anticipa Upamecano e batte Maignan.
Ottavo gol in quattordici presenze per Esposito con la Nazionale.
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