Vincic premiato a San Siro, Malagò punzecchia Galliani: "Qui avremmo fatto ricorso"

Un premio come occasione per pungere in vista delle prossime elezioni. Il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha approfittato della consegna del Premio Internazionale "Giulio Campanati" all'arbitro sloveno Slavko Vincic per lanciare una frecciata ad Adriano Galliani, suo rivale nella corsa alla presidenza federale.

Il direttore di gara ha ricevuto il riconoscimento come miglior arbitro del Mondiale 2026 poco prima della sfida di Nations League tra Italia e Francia, a San Siro. A consegnarglielo, oltre a Malagò, il presidente dell'AIA Francesco Massini, quello dell'AIA Milano Jacopo Ceccarelli e Giorgio Campanati, presidente dell'associazione "Amici di Giulio Campanati".

La battuta di Malagò e il riferimento a Galliani

Durante la cerimonia, Roberto Rosetti ha ricordato come Vincic sia stato spesso accusato di aver fatto carriera grazie alla nazionalità in comune con il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. A quel punto Malagò è intervenuto con una battuta: "Qualcuno in Italia avrebbe fatto ricorso". Un riferimento piuttosto evidente ad Adriano Galliani e alla battaglia giudiziaria sulle prossime elezioni federali, arrivato davanti al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e ai rappresentanti delle componenti federali. Proprio domani, infatti, il Tribunale Federale Nazionale sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva avanzata da Galliani nel ricorso contro la commissione incaricata di verificare le candidature.

Vincic, dal canto suo, ha ringraziato per il riconoscimento: "È un grande privilegio ricevere questo enorme premio in uno stadio iconico. Lo dedico ai miei assistenti, alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno supportato durante la carriera. Sono molto emozionato. Non pensavo che l'ultimo match della mia carriera sarebbe stato la finale dei Mondiali".