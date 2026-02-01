Fiorentina forte su Zappa. Si lavora con il Cagliari per un prestito con riscatto. Il punto
L'infortunio meno grave del previsto di Giovanni Di Lorenzo potrebbe avere conseguenze anche sul mercato. Nelle scorse ore, infatti, il Napoli era corso ai ripari temendo per le condizioni del proprio capitano chiedendo informazioni al Cagliari per Gabriele Zappa. Tuttavia le condizioni meno gravi del previsto del capitano azzurro (QUI gli ultimi aggiornamenti su Di Lorenzo) hanno fatto sì che il club campano si defilasse.
Zappa resta comunque in uscita dal Cagliari. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la Fiorentina sarebbe fortemente interessata al calciatore, che potrebbe arrivare in Toscana con la formula del prestito con un riscatto legato alla permanenza dei viola in Serie A.
Giocatore duttile, capace di giocare sia come terzino destro che come centrale in una difesa a tre, Gabriele Zappa (26 anni) in stagione ha messo a referto 22 presenze con la maglia dei rossoblù tra campionato e Coppa Italia (di cui 16 da titolare), contribuendo anche con tre assist.