Amelia: "Bayern Monaco e PSG le mie favorite per vincere la Champions. Inter? Difficile..."

Anche Marco Amelia ha detto la sua sulla corsa alla Champions League. Intervistato da SportWeek, l’ex portiere ha individuato nel Bayern Monaco una delle principali candidate alla vittoria finale, senza dimenticare il Paris Saint-Germain, campione in carica. Secondo Amelia, la corazzata di mister Vincent Kompany potrebbe avere tutte le carte in regola per conquistare il trofeo, grazie alla qualità dei singoli e alla solidità del collettivo.

"Partirei da un dato di fatto, forse scontato ma importante: la Champions League è una competizione molto dura, lunga, piena di ostacoli. Anche per questo la possono vincere davvero molte squadre, e lo stesso vale per quest’anno. Una è sicuramente il Paris Saint-Germain, però, a mio avviso, il Bayern Monaco potrebbe essere pronto a togliere lo scettro ai parigini. Li metto in pole position perché hanno una squadra solida, forte nei singoli e ormai anche di grande esperienza internazionale. In poche parole, potrebbe essere il momento giusto per tornare a vincere il trofeo più importante. Per non parlare dei giocatori a disposizione di Vincent Kompany, soprattutto lì davanti. Su tutti non posso non citare Harry Kane e Michael Olise, due autentici fuoriclasse. Però attenzione, perché potrebbe contare di più la solidità come squadra. E loro sono solidissimi".

Amelia sulla corsa Champions: il ruolo dell'Inter

L'ex portiere ha poi allargato il discorso alle altre pretendenti, citando le due grandi del calcio spagnolo e soffermandosi sulle possibilità delle italiane. Per Amelia, l'Inter potrebbe essere la squadra in grado di spingersi più lontano nella competizione, anche se inserirla tra le favorite resta complicato: "Ampliando il discorso, non bisogna dimenticarsi di Barcellona e Real Madrid: saranno protagoniste? Sì. Potrebbero vincere? Sempre sì. Questo dimostra quanto sia difficile fare pronostici. Tra le italiane, quella che potrebbe fare più strada è l’Inter, grazie soprattutto alla rosa ampia. Però mi viene difficile metterla tra le favorite".