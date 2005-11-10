Como, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"

14.53 - Il Como sbatte sulla Roma ridotta in 10 contro 11, finisce 0-0 al Sinigaglia il lunch match valido per la 6a giornata di Serie A. A breve l'intervento in conferenza stampa di Cesc Fabregas, allenatore dei lariani. Diretta testuale a cura di TMW.

15.37 - Inizia conferenza stampa.

La gara di Douvikas? E Ramon centravanti?

"Ndicka è un generale. Guardo le partite della Roma, questo è un giocatore fondamentale di Gasperini. Per essere sempre in uno contro uno se non sei un fenomeno non puoi giocare. Tanto merito suo, non demerito di Douvikas. Non abbiamo trovato la scelta giusta di mandarlo in porta. Dopo però ti crea spazi. Ha creato spazio per Diao, ha tirato fuori Ndicka dall'area. Noi oggi abbiamo fatto la miglior partita contro una squadra come quella di Gasperini. Ho visto quello che ho chiesto ai ragazzi, personalità. Andiamo a morire con le nostre idee. Si è vinto o si è perso, lo sappiamo cos'è. Mi è piaciuta la personalità della squadra. Ramon? Non c'era Kean, mancava gente in area, ci sono giocatori che alleniamo, chiediamo di essere molto cattivi in area ma sono giovani e non sentono quello che magari si sente a 25 anni. Ramon lo sente, ha avuto anche una buona occasione se l'avesse presa bene. Sentivo che mancava qualcosina in area e non avevamo tante opzioni".

Avete avuto meno occasioni di segnare rispetto a quanto pensa lei?

"Ci sono tante cose. Le occasioni per fare gol ci sono state. Noi abbiamo fatto 27 tiri a Frosinone e 19 oggi, zero gol. Non si può spiegare, abbiamo avuto occasioni per fare meglio. Il dettaglio tecnico che ti fa vincere o ti fa andare in porta fa la differenza. Mi è piaciuto come abbiamo giocato, poi c'è l'orario e la sosta. La palla però va veloce, c'è energia allo stadio. Abbiamo iniziato a preparare la partita venerdì. Gente che ha viaggiato in giro per il mondo e che ha assimilato varie informazioni. Dobbiamo iniziare a gestirla meglio (i giocatori in nazionale), è parte del processo. Adesso arriva un'altra partita mercoledì. Saremo sempre giudicati per il risultato, ma questo è un percorso magnifico. Il Como con 3 competizioni. Noi sappiamo chi siamo, piano piano, il percorso è la cosa più

TMW - Cosa pensa dell'opinione di Gasperini? Dice che Malen ha subito più volte fallo prima dell'espulsione.

"Questa è un'opinione personale e la rispetto. Venire qua dopo una partita del genere è bruttissima. Tu dici la tua e gli altri hanno un'oiipione diversa. A me hanno espulso per una giocata brutta una volta, come questa. Se la giocata è ferma e ha fatto così, è espulsione. Per me c'era l'espulsione chiarissima di Wesley su Diao, non arrivava mai Ndicka. Sono tante e diverse opinioni. Meglio stare zitto per non portare polemiche".

Che pensa della gara di Caqueret?

"Sono contento della prestazione di Caqueret. Lo sentivo dentro che avrei dovuto dargli questa partita. Lui doveva giocarla, per tanti fattori. Sono molto contento. È un giocatore che deve dare a questa squadra. Sono un po' ingiusto, tutti vogliono giocare. Meritava di giocare e sono contento di come l'abbia fatto, anche per uno che non ha giocato tanto. Se lo merita, gioca".

E l'esordio di Da Cunha con la Francia?

"Molto contento. Non ho pianto, però mi ha emozionato vederlo là. Conosco bene il suo percorso, so che persona è e quanto ha lottato. Quanto è cambiato anche per arrivare là. Molto meritato. Vero che con la Francia ha giocato più da play posizionale, con noi un ruolo diverso. Così ha mostrato di gestire palla, a girare la squadra, penso mancasse qualcosina alla Francia e avere uno come Lucas che ti trasmette cose diverse e la squadra gira intorno a lui e fa meglio di altri è stata una scelta interessante quella di Zidane. L'ha fatto molto bene".

Ci sono cose che la soddisfano?

"Sì, non abbiamo preso gol. Quando sei molto giovane, ed è successo alcune volte, sei uno in più e quella voglia di vincere alla fine ti porta a perdere. Ma non abbiamo concesso contropiedi, è un segnale di maturità. Manca qualcosina, a livello strutturale, cose da migliorare. Ma questo entra nel processo. Ci sono cose positive e cose che si possono migliorare".

15.50 - Finisce la conferenza stampa.