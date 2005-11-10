Chi è Luca Lo Monaco? Il talento del Bologna che andrà in panchina contro il Milan

Ci sarà una novità assoluta all'interno della panchina del Bologna nella gara di oggi pomeriggio alle 18.30 contro il Milan. Raffaele Palladino ha infatti convocato anche Luca Lo Monaco, trequartista classe 2008 che nella passata stagione è stato uno dei protagonisti con la maglia della Primavera, campionato nel quale è stato anche inserito nella Top undici della stagione 2025/2026. Oltre a questo lo stesso Lo Monaco ha ricevuto anche un premio ai Primavera Best Awards 2026. Tutto questo ha convinto poi il Bologna a rinnovargli il contratto, con il nuovo accordo siglato che sarà valido fino al 2029.

Le caratteristiche tecniche di Luca Lo Monaco

Luca Lo Monaco è un jolly d'attacco di 187 centimetri, che può essere utilizzato come trequartista ma anche come seconda punta o attaccante centrale. Le sue caratteristiche gli permettono di muoversi su tutto il fronte offensivo e tra i suoi punti di forza ci sono sicuramente la visione di gioco e la qualità del piede sinistro, che lo rendono particolarmente pericoloso anche sui calci piazzati.

La carriera e l'esplosione con il Bologna

La carriera di Luca Lo Monaco è iniziata in Sicilia, sua regione di nascita, prima di proseguire nei settori giovanili di Perugia, Frosinone, Lazio ed Empoli. Nell'estate del 2025 è arrivato il trasferimento al Bologna, con il club rossoblù che ha deciso inizialmente di inserirlo nella formazione Under 18, dove ha realizzato sei gol nelle prime undici presenze. Numeri che hanno convinto Stefano Morrone a promuoverlo in Primavera già alla fine di novembre, con il giocatore che ha risposto mettendo a segno otto reti e sette assist nel campionato Under 20. Il contributo di Lo Monaco è stato importante anche per i risultati del Bologna, che ha chiuso la stagione al quinto posto conquistando per la prima volta nella propria storia l'accesso alla Fase Finale del campionato Primavera.

Il contratto e il valore di mercato

Il Bologna, come detto, ha già dimostrato di voler continuare a puntare su di lui, tanto da aver già trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029. Il giovane classe 2008 rappresenta uno dei profili sui quali la società intende lavorare in prospettiva, con l'obiettivo di accompagnarne la crescita nei prossimi anni. Stasera Luca Lo Monaco assaggerà cosa voglia dire essere un'opzione anche in prima squadra, visto appunto la convocazione ricevuta, uno nuovo step della sua carriera, in attesa dell'esordio ufficiale tra i grandi, che potrebbe non tardare ad arrivare.