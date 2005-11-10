La Roma continua a vincere e a segnare. La formazione di Gian Piero Gasperini ha travolto il Parma al Tardini, imponendosi per 5-1 grazie soprattutto a uno straordinario Donyell Malen, autore di quattro reti. A segno anche Rodrigo Mora, mentre per gli emiliani il momentaneo pareggio era stato firmato da Elphege. Decisivo nella ripresa l'ingresso di Wesley, protagonista nelle azioni che hanno portato ai gol giallorossi. La Roma sale così a 36 reti segnate nelle prime dodici giornate di campionato, superando il dato della Juventus 2017-18. Malen raggiunge inoltre quota 26 gol in Serie A nell'anno solare 2026, eguagliando il primato romanista stabilito da Pedro Manfredini nel 1960. Gasperini, dopo la partita, ha sottolineato la capacità della squadra di reagire al pareggio del Parma: "È l'aspetto migliore".

Napoli, nuovo infortunio: Vergara esce in lacrime

Non c'è pace per il Napoli sul fronte degli infortuni. Durante il primo tempo della partita con il Torino, Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare ad Antonio Vergara, schierato titolare alle spalle di Hojlund. Il centrocampista si è fermato dopo appena undici minuti per un possibile problema muscolare al flessore, lasciando il campo in lacrime. Al suo posto è entrato Kevin De Bruyne, inizialmente escluso dall'undici titolare. Prima della partita Allegri aveva spiegato che il belga sta crescendo di condizione, motivando così la scelta di farlo partire dalla panchina.

Juventus, tre recuperi per Spalletti. Ma gli assenti restano sei

Sono 22 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per Juventus-Venezia, in programma domani alle 12.30. Il tecnico bianconero ritrova Celik, Cambiaso e Conceicao, mentre restano indisponibili Yildiz, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez, Kalulu e Thuram. In attacco figurano anche Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator e Woltemade. La Juventus cerca punti preziosi dopo un avvio di stagione complicato.

Serata difficile anche per il Paris Saint-Germain, che ha vinto sul campo del Nizza ma ha perso Désiré Doué per un infortunio al ginocchio. Il giovane francese ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e si teme uno stop importante, anche se saranno gli accertamenti a chiarire l'entità del problema.

In Serie B, intanto, spicca la vittoria del Catanzaro, che ha superato 3-1 la capolista Palermo. Successo anche per la Sampdoria, 3-1 al Benevento, con Lorenzo Insigne protagonista e a segno sotto la Gradinata Sud. I blucerchiati proseguono il loro percorso di risalita, mentre la sconfitta dei rosanero riapre i discorsi nelle prime posizioni della classifica.