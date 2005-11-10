La Roma vince a Parma: con uno straripante Malen, con capacità di soffrire nel primo tempo e cinismo nel secondo, ma anche grazie ai cambi. Determinante soprattutto l'ingresso di Wesley che, subentrato a Lulli, di fatto ha propiziato i 4 gol con cui i giallorossi hanno confezionato il successo nella ripresa.

Ne ha parlato il tecnico romanista Gian Piero Gasperini, nel corso della conferenza stampa post gara: "Wesley ha delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso, e ci siamo portati qualcuno in panchina sapendo che nella necessità poteva dare contributo molto alto".