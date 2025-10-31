Luciano Spalletti in Nazionale ha chiamato quasi tutti gli italiani della Juventus in rosa

Con la conferenza stampa di presentazione si alzerà ufficialmente oggi il sipario sull'avventura di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus. Quella di ieri la prima giornata bianconera dell'allenatore di Certaldo che ha firmato un contratto valido fino al prossimo giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione della Juve alla prossima Champions League. Non un obiettivo impossibile, tutt'altro: Locatelli e compagni oggi sono settimi a soli tre punti dal terzo posto e a -6 dalla vetta oggi difesa da Napoli e Roma.

Spalletti, come detto, ritrova un club dopo un'esperienza da CT dell'Italia decisamente fallimentare. Dodici vittorie in 24 partite, soprattutto il brutto Europeo disputato in Germania e la sconfitta di giugno contro la Norvegia che non solo ha sancito il suo esonero, ma anche compromesso il nostro cammino verso la prossima Coppa del Mondo.

Ma quanti calciatori che da oggi ritrova ufficialmente alla Continassa sono stati convocati da Spalletti nel corso della sua avventura da commissario tecnico? Praticamente tutti, se si escludono secondo (Mattia Perin) e terzo (Carlo Pinsoglio) portiere. Michele Di Gregorio era la sua quarta scelta, fu convocato una sola volta per sostituire l'indisponibile Vicario. Una sola convocazione anche per Daniele Rugani: lo scorso giugno quando un'assenza tirava l'altra Spalletti ha chiamato anche il centrale classe '94.

C'era poi Andrea Cambiaso, un vero e proprio jolly per tutta la gestione. Con Manuel Locatelli il rapporto è stato controverso: il capitano della Juve non ha preso parte all'ultimo Europeo, ha perso il posto al fotofinish per far spazio a Fagioli, ma poi è tornato in gruppo nei mesi successivi. "Locatelli è un ragazzo serio, professionista eccezionale. Ora vedo delle cose che prima non vedevo, non so se è dipeso solo da lui o anche dal suo allenatore. Essere qualitativi fa la differenza", disse Spalletti quando lo richiamò. Ma il rapporto in azzurro non è mai decollato. "Ringrazio Gattuso, mi dà fiducia ed è una persona vera che dice le cose in faccia", ha detto recentemente Locatelli. Un frecciata chiara all'ex CT, un rapporto che ora dovrà necessariamente rinascere per il bene della Juventus.

A conti fatti, l'unico calciatore di movimento attualmente in rosa alla Juventus che non è mai stato convocato da Luciano Spalletti è Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili ha fin qui collazionato una sola presenza con l'Italia, ma quando c'era Roberto Mancini in panchina: era il 10 novembre 2022, esordì a Vienna in amichevole contro l'Austria a 19 anni e tre mesi.