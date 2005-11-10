Man United, Mbeumo difende Carrick: "Abbiamo dato tutto, dal 1' atteggiamento giusto"

La delusione è tanta, ma Bryan Mbeumo salva almeno parte della prestazione del Manchester United dopo il 2-0 subito contro il Chelsea. L'attaccante camerunese ritiene che i Red Devils avrebbero potuto indirizzare diversamente la partita sfruttando le occasioni costruite prima dell'intervallo: "Molta delusione. Penso che abbiamo fatto molte cose buone, soprattutto nel primo tempo, dove avremmo potuto essere in vantaggio di uno o due gol". Occasioni non concretizzate che lo United ha poi pagato nella ripresa, quando il Chelsea ha trovato i due gol che hanno deciso la sfida.

Mbeumo: "Abbiamo sempre fiducia in tutti"

Mbeumo ha invece respinto l'idea che la prestazione possa essere interpretata come un segnale di scarso sostegno dei calciatori nei confronti di Michael Carrick: "No, certo che no! Penso che l'atteggiamento giusto ci sia stato fin dal primo minuto. Giocare in 10 contro 11 era più difficile. Abbiamo sempre fiducia in tutti". Il camerunese ha quindi difeso l'impegno della squadra nonostante l'ennesimo risultato negativo: "Nonostante fossimo in dieci, abbiamo comunque provato un po' di frustrazione a fine partita. Ma penso che oggi abbiamo dato il massimo come squadra. Forse abbiamo semplicemente sprecato qualche occasione. Avremmo potuto passare in vantaggio prima, ma questo è un aspetto positivo di questa partita".

United ancora senza vittorie, ma lo spogliatoio difende Carrick

Le parole di Mbeumo arrivano in un momento particolarmente complicato per il Manchester United, reduce dalla nona partita consecutiva senza vittorie. Il risultato di Stamford Bridge aumenta inevitabilmente la pressione su Carrick, ma dalle dichiarazioni dell'attaccante emerge un messaggio preciso: almeno pubblicamente, la squadra continua a schierarsi al fianco del proprio allenatore e considera l'atteggiamento mostrato contro il Chelsea un punto dal quale provare a ripartire.