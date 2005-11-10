Il Manchester United non cambia allenatore? Carrick: "Mi aspetto di esserci con la Roma"

Nona partita consecutiva senza vittorie per il Manchester United e posizione sempre più delicata per Michael Carrick, ma il tecnico non sembra aspettarsi un esonero immediato e ha dichiarato di ritenere che sarà regolarmente in panchina martedì, in Champions League contro la Roma. Intervistato da TNT Sports dopo il 2-0 subito dal Chelsea, Carrick ha analizzato così la partita: "Non siamo riusciti a ingranare nel secondo tempo. Avremmo dovuto essere in vantaggio già nel primo tempo. Tutto è andato per il meglio, come speravamo. Siamo sembrati davvero pericolosi". Poi il crollo nella ripresa: "Abbiamo trovato il modo di crollare nel secondo tempo. Un gol evitabile subito e poi il rigore, eravamo proprio in difficoltà. La partita si è completamente ribaltata".

Carrick: "La situazione è precipitata rapidamente"

Carrick non ha voluto puntare il dito contro Lisandro Martinez, espulso in occasione del rigore che ha portato al 2-0 di Palmer. Alla domanda se fosse deluso da uno dei giocatori più esperti della squadra, ha risposto semplicemente: "No". Il tecnico ha invece sottolineato il momento complicato attraversato dall'intero ambiente: "C'è molta emozione. Siamo una grande squadra di calcio, ma vogliamo vincere le partite. I tifosi si impegnano molto e pagano un sacco di soldi per vederci giocare".

Carrick fotografa Chelsea-Manchester United

Quindi la fotografia della giornata di Stamford Bridge: "Oggi si è visto che i ragazzi avevano la partita sotto controllo, ma poi le cose ci sono andate molto male e la situazione è precipitata rapidamente. C'è molta emotività in questo momento". Martedì contro la Roma potrebbe diventare una partita decisiva anche per il futuro di Carrick.