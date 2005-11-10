Sorpreso di essere ancora il tecnico dello United? Carrick: "No. Ho un disperato bisogno"

Michael Carrick non si sbottona. L'allenatore del Manchester United ha dichiarato di non essere sorpreso di essere ancora alla guida della squadra di Old Trafford, nonostante le pressioni sul suo conto e la panchina che scotta in occasione del big match del weekend contro il Chelsea in Premier League. Il periodo negativo dei Red Devils ha raggiunto il punto più basso nell'ultima settimana, quando la disastrosa sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League è stata aggravata dalla resa casalinga per 3-0 contro il Bournemouth domenica.

Inizio shock, ma nessun pensiero d'addio

I sette punti conquistati dallo United rappresentano il peggior avvio di stagione dal 1986, e la striscia di otto gare senza vittorie in tutte le competizioni è la peggiore dal 2015, lasciando la posizione di Carrick appesa a un filo. "Non ho bisogno di alcuna garanzia da parte di nessuno", ha dichiarato Carrick a proposito del suo futuro. "Comprendo perfettamente la situazione, capisco il lavoro, comprendo le responsabilità, capisco cosa comporti tutto questo, quindi non ho davvero bisogno di alcuna garanzia da parte di nessuno a riguardo".

"Not surprised"

Alla domanda se fosse sorpreso di essere ancora l'allenatore dello United, Carrick ha risposto subito: "No. No, sono qui per fare il mio lavoro. Sono qui per fare il meglio per la squadra e ho un disperato bisogno di farci migliorare e di raddrizzare le cose, quindi non sono sorpreso, no". Poi ha proseguito: "Ho detto dopo la partita che non mi aspettavo nulla. Stavo letteralmente analizzando la prestazione, il risultato, quello che è stato. Non c'era modo di nascondere il fatto che le dinamiche e l'atmosfera nello stadio fossero un po' diverse dal normale, affrontando e assimilando tutto questo. Il mio unico pensiero era: 'Che cosa dobbiamo fare per migliorare le cose?'".