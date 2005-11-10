Bruttissime notizie per il Genoa e per Lorenzo Colombo: per lui lesione al legamento crociato e stagione che a meno di sorprese, dovrebbe chiudersi qui. Questo il comunicato del club rossoblù: "Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo".

Stagione da presenze e 0 gol, ma quando è stato disponibile De Rossi lo ha sempre schierato

Per l'attaccante prime quattro da titolare, poi è sempre subentrato: De Rossi lo ha sempre utilizzato comunque quando è stato disponibile, cioè in dieci occasioni su dodici. Per lui quindi l'annata 2026/27, a meno di clamorose sorprese, si concluderà con 10 gettoni, 0 gol e due assist.