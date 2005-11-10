L’AIA ha comunicato sui propri canali ufficiali gli arbitri per la tredicesima giornata di Serie B che si giocherà fra domani e dopodomani. Il big match fra Pisa e Modena sarà arbitrato da Gianluca Manganiello che quest’anno in Serie B ha già diretto la sfida Cremonese-Padova. Per lo scontro salvezza Juve Stabia-Catanzaro c’è invece Zanotti, mentre la sfida fra rivelazioni Cesena-Ascoli sarà diretta da Poli. Sarà invece Di Loreto a dirigere la sfida del Barbera fra il Palermo capolista e il Sudtirol. Di seguito tutte le designazioni:

Gli arbitri della 13ª giornata di Serie B

Juve Stabia - Catanzaro martedì 24/11 H. 19:00

Zanotti

Fontani - Trinchieri

Iv: Arena

Var: Meraviglia

Avar: Paganessi

Benevento - Empoli martedì 24/11 H. 20:00

Mazzoni

Ceoln - Laghezza

Iv: La Penna

Var: Dionisi (On Site Stadio Vigorito Benevento)

Avar: Del Giovane (On Site Stadio Vigorito Benevento)

Cesena - Ascoli martedì 24/11 H. 20:00

Poli

Rossi L. - Scatragli

Iv: Crezzini

Var: Mazzoleni

Avar: Santoro

Vicenza - Carrarese martedì 24/11 H. 20:00

Turrini

Colaianni - Santarossa

Iv: Galipo’

Var: Volpi (On Site Stadio Menti Vicenza)

Avar: Piccinini (On Site Stadio Menti Vicenza)

Palermo - Sudtirol martedì 24/11 H. 20:00

Di Loreto

Costanzo - Luciani

Iv: Marinelli

Var: Prontera

Avar: Cosso

Virtus Entella – Hellas Verona martedì 24/11 H. 20:00

Sacchi J. L.

Garzelli – Giuggioli

Iv: Perri

Var: Rutella

Avar: Maggioni

Cremonese - Avellino Mercoledì 25/11 H. 19:00

Collu

Zingarelli - Djurdjevic

Iv: Perenzoni

Var: Cosso

Avar: Volpi

Mantova - Arezzo Mercoledì 25/11 H. 20:00

Di Marco

Zanellati - Tempestilli

Iv: Calzavara

Var: Di Paolo

Avar: Ghersini

Padova - Sampdoria Mercoledì 25/11 H. 20:00

Allegretta

Scarpa - Grasso

Iv: Drigo

Var: Santoro

Avar: Rutella

Pisa - Modena Mercoledì 25/11 H. 20:00

Manganiello

Biffi - Galimberti

Iv: Tremolada

Var: Paterna

Avar: Prontera