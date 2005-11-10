Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Manganiello per Pisa-Modena, Di Loreto a Palermo
Tommaso Maschio
L’AIA ha comunicato sui propri canali ufficiali gli arbitri per la tredicesima giornata di Serie B che si giocherà fra domani e dopodomani. Il big match fra Pisa e Modena sarà arbitrato da Gianluca Manganiello che quest’anno in Serie B ha già diretto la sfida Cremonese-Padova. Per lo scontro salvezza Juve Stabia-Catanzaro c’è invece Zanotti, mentre la sfida fra rivelazioni Cesena-Ascoli sarà diretta da Poli. Sarà invece Di Loreto a dirigere la sfida del Barbera fra il Palermo capolista e il Sudtirol. Di seguito tutte le designazioni:
Gli arbitri della 13ª giornata di Serie B
Juve Stabia - Catanzaro martedì 24/11 H. 19:00
Zanotti
Fontani - Trinchieri
Iv: Arena
Var: Meraviglia
Avar: Paganessi
Benevento - Empoli martedì 24/11 H. 20:00
Mazzoni
Ceoln - Laghezza
Iv: La Penna
Var: Dionisi (On Site Stadio Vigorito Benevento)
Avar: Del Giovane (On Site Stadio Vigorito Benevento)
Cesena - Ascoli martedì 24/11 H. 20:00
Poli
Rossi L. - Scatragli
Iv: Crezzini
Var: Mazzoleni
Avar: Santoro
Vicenza - Carrarese martedì 24/11 H. 20:00
Turrini
Colaianni - Santarossa
Iv: Galipo’
Var: Volpi (On Site Stadio Menti Vicenza)
Avar: Piccinini (On Site Stadio Menti Vicenza)
Palermo - Sudtirol martedì 24/11 H. 20:00
Di Loreto
Costanzo - Luciani
Iv: Marinelli
Var: Prontera
Avar: Cosso
Virtus Entella – Hellas Verona martedì 24/11 H. 20:00
Sacchi J. L.
Garzelli – Giuggioli
Iv: Perri
Var: Rutella
Avar: Maggioni
Cremonese - Avellino Mercoledì 25/11 H. 19:00
Collu
Zingarelli - Djurdjevic
Iv: Perenzoni
Var: Cosso
Avar: Volpi
Mantova - Arezzo Mercoledì 25/11 H. 20:00
Di Marco
Zanellati - Tempestilli
Iv: Calzavara
Var: Di Paolo
Avar: Ghersini
Padova - Sampdoria Mercoledì 25/11 H. 20:00
Allegretta
Scarpa - Grasso
Iv: Drigo
Var: Santoro
Avar: Rutella
Pisa - Modena Mercoledì 25/11 H. 20:00
Manganiello
Biffi - Galimberti
Iv: Tremolada
Var: Paterna
Avar: Prontera