Classifica assistman Serie B 2026/2027: poker in vetta. Johnsen si è spentoFocus TMW
Luca Bargellini
Con la 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027 in archivio, prende il via la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.
Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):
Cinque assist: Alessio Castellini (Mantova), Dennis Johnsen (Palermo), Martin Palumbo (Avellino), Matteo Tramoni (Pisa)
Quattro assist: Amin Sarr (Hellas Verona), Fabio Maistro (Juve Stabia)
Tre assist: Andrea Favilli (Avellino), Giuseppe Ambrosino e Daniel Tonoli e Gaston Brugman (Modena), David Okereke (Benevento), Dimitri Bisoli (Cesena), Mattia Maita (Catanzaro), Jari Vandeputte (Cremonese), Joel Pohjanpalo (Palermo), Tjas Begic (Sampdoria)