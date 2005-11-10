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Como, arriva l'AEK Atene: Fabregas presenta la sfida di domani in conferenzaLive TMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 12:25Serie A
autore Yvonne Alessandro
23.11.2026 12:25Serie A
Tutte le dichiarazioni e i pensieri dell'allenatore del Como alla vigilia del match del quinto turno di League Phase in Champions
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12.25 - Messo da parte il successo interno con il Cagliari, il Como torna in campo al Sinigaglia domani per disputare il quinto turno di League Phase in Champions contro l'AEK Atene. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida. L'orario di inizio è previsto per le 12.30. Diretta testuale a cura di TMW.
Fonte: dall'inviata al Sinigaglia
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