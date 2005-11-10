La Lazio blinda Gattuso, Juve su Gabri Veiga e Kovacic idea Napoli: le top news delle 13
La Lazio pensa al futuro di Gennaro Gattuso, la Juventus lavora sul mercato e il Napoli valuta nuovi rinforzi per gennaio. Intanto, in casa Inter si ragiona sulle difficoltà difensive emerse nel 4-4 con l'Atalanta.
Lazio, Lotito prepara il rinnovo di Gattuso
Il primo posto in classifica, con 32 punti conquistati nelle prime dodici giornate, spinge Claudio Lotito a ragionare sul prolungamento del contratto di Gennaro Gattuso. Secondo Repubblica, il presidente biancoceleste vorrebbe proporre un accordo fino al 2029, con relativo adeguamento economico. Il contratto attuale prevede già un'opzione di rinnovo automatico fino al 2028 in caso di piazzamento tra le prime dodici.
Juventus, Gabri Veiga nel mirino. Woltemade senza riscatto
La Juventus valuta un possibile affondo per Gabri Veiga, centrocampista del Porto seguito anche da Barcellona e Atletico Madrid. I bianconeri potrebbero presentare un'offerta già a gennaio. Intanto Nick Woltemade continua a convincere, ma l'accordo con il Newcastle non prevede alcun diritto di riscatto. Per trattenerlo servirà una nuova intesa. Questa mattina, inoltre, Kerim Alajbegovic si è presentato al J Medical per gli accertamenti dopo il problema alla tibia accusato con il Venezia.
Inter, Pio Esposito non basta. Attesa per Calhanoglu
La tripletta di Francesco Pio Esposito non è bastata all'Inter per superare l'Atalanta. Il 4-4 di Bergamo conferma le difficoltà difensive della squadra di Chivu, che dovrà valutare eventuali interventi sul mercato. In vista della Champions League con lo Stoccarda, sono attesi aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu, uscito per un problema muscolare. Zielinski spera invece di recuperare almeno per la panchina.
Napoli, spunta Kovacic per il centrocampo
Il Napoli continua a cercare rinforzi per gennaio. Tra le possibilità valutate da Manna c'è anche Mateo Kovacic, in scadenza con il Manchester City nel giugno 2027. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio del croato. Restano nel mirino anche Coulibaly e Camara del Monaco, mentre il possibile passaggio al 3-5-1-1 potrebbe modificare le strategie di mercato degli azzurri.
Roma, torna il rischio divieto di trasferta
Gli scontri avvenuti sabato sull'autostrada A1 tra ultras della Roma e del Torino rischiano di avere conseguenze sulle prossime trasferte giallorosse. In particolare, sono sotto osservazione le partite con Bologna e Venezia. Non è stato disposto alcun nuovo divieto generalizzato, ma le autorità dovranno valutare quanto accaduto nel fine settimana.