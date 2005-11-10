Verso Manchester City-Napoli, Nunes ammette: "De Bruyne è il mio giocatore preferito"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:47Serie A
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24.11.2026 19:47Serie A
Il difensore dei Citizens sul belga: "Non possiamo concedergli troppo spazio, se glielo concediamo può decidere la partita".
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Il difensore del Manchester City Matheus Nunes ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Napoli.
Come si ferma De Bruyne?
"E' il mio giocatore preferito, so quanto sia bravo. Non possiamo concedergli troppo spazio, se glielo concediamo può decidere la partita".
Gli hai chiesto qualche consiglio?
"Quando era qui abbiamo parlato tante volte".
Maresca?
"Credo che le cose stanno migliorando come connessione, stiamo conoscendo meglio le sue idee e trovando i giusti equilibri: cercheremo di trovarli anche quest'oggi".
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