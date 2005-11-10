Como-AEK Atene, le formazioni ufficiali: Fabregas sceglie Sanchez, tra i greci 3 ex Serie A
Tommaso Bonan
Tutto pronto al Sinigaglia per la serata di Champions League, con il Como che ospita l'AEK Atene per la quinta giornata della League Phase (fischio d'inizio ore 21).
Le scelte di Fabregas e Nikolic
Per l'occasione, mister Fabregas schiera Da Cunha, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas, capocannoniere della competizione con già 6 gol a referto. Il ballottaggio in porta si risolve in favore di Sanches. Nella formazione greca allenata da Nikolic ci sono invece tre ex Serie A: Strakosha, Razvan Marin e Jovic.
Como-AEK Atene, le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. Allenatore: Nikolic.