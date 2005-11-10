Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro il Torino grazie alla rete di Scott McTominay, il Napoli torna a concentrarsi sulla Champions League. Questa sera, alle ore 21, gli azzurri saranno ospiti del Manchester City all'Etihad Stadium, nella sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato. La formazione di Massimiliano Allegri, che ha raccolto appena tre punti nelle prime quattro uscite europee, è chiamata a misurarsi con una delle principali candidate alla vittoria della competizione. A complicare ulteriormente il compito dei partenopei è l'emergenza infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. Il tecnico dovrà fare i conti con una panchina particolarmente corta, pur potendo contare sul rientro di David Neres.

Manchester City a caccia di riscatto, De Bruyne ritrova il suo passato

Neanche la squadra di Enzo Maresca arriva all'appuntamento nel migliore dei momenti. I Citizens sono reduci da quattro partite consecutive senza vittorie e stanno attraversando una fase di difficoltà legata soprattutto alla ricerca del giusto equilibrio tra i reparti, come sottolineato dallo stesso allenatore italiano in conferenza stampa. Nonostante i risultati recenti, il Manchester City può contare su un organico di assoluto valore, con Erling Haaland come principale riferimento offensivo. La sfida avrà inoltre un sapore speciale per Kevin De Bruyne, che ritroverà da avversario il pubblico dell'Etihad Stadium dopo un decennio trascorso con la maglia dei Citizens.

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Gvardiol, O'Reilly; Anderson, Bouaddi; Allan Elias, Enzo Fernandez, Cherki; Haaland.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Gilmour, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund