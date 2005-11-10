Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Trevoh Chalobah, difensore del Como, prima della sfida contro l'AEK Atene. Le sue parole: "Sto benissimo, ci sono tante partite e sono stato fuori un mese. Sono contento di essere tornato. Cercherò di contribuire".

Mentre eri infortunato hai visto la squadra da casa ti aspettavi che fosse lì in classifica?

"Avevamo detto che avremmo fatto una partita alla volta e guardandola a casa sono rimasto sbalordito da quanto stiamo crescendo come squadra. Questo dimostra l'umiltà della nostra squadra. Vogliamo imparare e vincere, e vogliamo portare tutto questo in campo".

Quanto è importante oggi contro l'AEK Atene?

"E' un'ottima squadra. Ho visto parecchie delle loro partite in Champions League, loro sono forti fisicamente. Siamo in casa, siamo molto forti qui ma dobbiamo essere umili mostrando il lavoro che stiamo svolgendo. Non possiamo accenderci e spegnerci".