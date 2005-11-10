Napoli, Olivera: "De Bruyne? Il City è la squadra della sua vita, emozione incredibile"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:57Serie A
autore Paolo Lora Lamia
24.11.2026 19:57Serie A
Il difensore azzurro: "Stadio bellissimo, giocare contro una squadra del genere dà grandi motivazioni. Proveremo a vincere".
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Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida di Champions League contro il Manchester City.
Sensazioni?
"Stadio bellissimo, giocare contro il City dà grandi motivazioni. Dobbiamo provare a vincere la partita".
Hai giocato a 3 e a 4: da migliorare la fase difensiva?
"Devo giocare dove il mister vuole, speriamo di fare una grande partita e ci sono grandi motivazioni".
Mi racconti l'arrivo allo stadio di De Bruyne?
"Non l'ho visto, ma ha giocato tanti anni qui ed è la squadra della sua vita. Per lui è un'emozione incredibile".
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