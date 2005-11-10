Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita sul campo del Paris Saint-Germain di Champions League: "Sicuramente questa partita rappresenta tantissimo, abbiamo lavorato tanto per questi palcoscenici. Oggi possiamo affrontare le squadre più forti del mondo, capire il nostro livello e dove possiamo arrivare. Sono molto orgoglioso per la squadra".

Come si sente in quanto a condizione, per domani sera?

"La squadra sta molto bene, al di là del fatto che giochi io o no. Ci sono un'unione e una forza unica, seguendo il mister: personalmente mi sento bene, voglio giocare e dare il contributo, mettendomi a disposizione".

Cosa dire a un campione come Sinner che si è fatto male?

"Ho visto la notizia e dispiace di sapere di un infortunio così. Io che ho attraversato certe situazioni, gli auguro il meglio per il recupero. Amici e famiglia sono importanti per ricaricarsi mentalmente, ma è comunque un grande campione, ritornerà più forte di prima".