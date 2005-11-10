Per Sebastian Hoeness quella di domani sarà la prima volta a San Siro da tecnico dello Stoccarda. Significa tantissimo la partita contro l'Inter - sottolinea a Sky Sport -, per noi è una partita particolare, contro un grande club dalla grande tradizione. San Siro è uno stadio meraviglioso e Chivu è un allenatore super. Quello che vivremo domani sarà puro calcio, non vediamo l'ora".

Lo Stoccarda in Champions ha un punto in più dell'Inter, ma in Bundes fa più fatica. "Vero, in Champions abbiamo giocato grandi partite, ma in campionato abbiamo faticato di più nel tirare fuori le prestazioni. In Champions la nostra posizione è buona e speriamo di migliorare la classifica".

Cosa ne pensi dell'Inter? "Una squadra fantastica, ha ottenuto successi straordinari negli ultimi anni. Ha una identità chiara ed individualità eccezionali. L'Inter gioca davvero bene, molto organizzata a livello tattico. Una di quelle squadre contro le quali dobbiamo essere contenti di giocare contro".