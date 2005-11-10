Carrick chiude il caso Lisandro Martinez: "Ha riconosciuto l'errore, è tutto superato"

Le parole di Lisandro Martínez dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid avevano fatto discutere, ma il difensore argentino non è stato escluso dal gruppo del Manchester United. A confermarlo è stato il tecnico Michael Carrick, che ha smentito le voci secondo cui il centrale non avrebbe preso parte alla prossima sfida contro il Leeds.

Dopo il k.o. per 2-0 in Champions League, il campione del mondo aveva analizzato con grande franchezza il momento dei Red Devils, dichiarando: "Non abbiamo la qualità per competere a livello continentale". Una frase che aveva alimentato il dibattito attorno alla squadra e al suo rendimento. Carrick, però, ha scelto di chiudere rapidamente la questione e difendere il proprio giocatore: "È finita, davvero. L’abbiamo superata. Tutti abbiamo capito la situazione e cosa significava. Lisandro ovviamente ha fatto la sua dichiarazione e riconosce che è stato un suo errore, e questo è tutto. Per noi come gruppo non rappresenta nessun dramma".

L’allenatore dello United ha poi aggiunto: "Si è reso conto di aver commesso un errore e credo che questo sia sufficiente perché tutti possiamo andare avanti. Dal nostro punto di vista, il riconoscimento di quanto accaduto è bastato: abbiamo voltato pagina e non stiamo guardando indietro". Il caso, dunque, sembra ormai chiuso. Carrick punta a ritrovare compattezza e concentrazione in vista dei prossimi impegni, con Lisandro Martínez ancora parte integrante del progetto.